L’état du secteur crypto au 2ème trimestre 2025

Le deuxième trimestre 2025 a marqué un net rebond pour les actifs crypto, porté par les flux entrants dans les ETF et un contexte macroéconomique plus favorable. Certaines blockchains, comme ethereum , Tron ou Hyperliquid, se sont particulièrement distinguées.

Après un premier trimestre marqué par des prises de bénéfices et un environnement macroéconomique tendu, le marché crypto a montré un net redressement. Le bitcoin a franchi un nouveau sommet historique à près de 123 000 dollars mi-juillet, contre un point bas autour de 74 000 dollars en avril. Soit une progression de plus de 66 % en quelques semaines. Sur la même période, la capitalisation totale du marché crypto est passée de 2 600 à 3 900 milliards de dollars (+50 %).

Plusieurs facteurs expliquent ce rebond : la suspension des droits de douane décidée par Donald Trump début avril, l'absence de hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, la progression de la masse monétaire mondiale, mais aussi des événements géopolitiques comme la montée des tensions entre l'Iran et Israël.

À cela s'ajoutent des décisions politiques majeures dans trois États américains (Texas, Arizona, New Hampshire) qui ont voté l'adoption du bitcoin comme actif stratégique de réserve, ainsi que la poursuite des flux entrants dans les ETF bitcoin et les achats massifs de sociétés cotées spécialisées dans la détention de BTC. Ce contexte a alimenté une dynamique très favorable sur les prix.

L'état du Bitcoin

Le bitcoin a bénéficié d'un afflux important de capitaux institutionnels. Les ETF adossés à l'actif ont enregistré 12,77 milliards de dollars d'entrées nettes au cours du 2ème trimestre, contre seulement 419 millions au premier. Mais ce sont les entreprises cotées détenant du bitcoin (Bitcoin Treasury Companies) qui ont été les plus actives, avec plus de 131 000 BTC achetés au cours du 2ème trimestre.

Sur le plan structurel, les données on-chain montrent des mouvements contrastés. Les adresses détenant entre 1 et 100 bitcoins ont fortement réduit leur exposition (20 000 adresses en moins au total), tandis que les plus petits détenteurs (moins de 0,01 BTC) ont légèrement augmenté. Les très gros portefeuilles (plus de 1 000 BTC), en revanche, ont absorbé une large partie de l'offre vendue. Sur un an, ces « baleines » ont accumulé 450 000 bitcoins supplémentaires. À l'inverse, les investisseurs dits de court terme ont cédé plus de 50 000 BTC.

Du côté des métriques économiques, le coût moyen d'achat du bitcoin par les investisseurs à court terme est désormais estimé à 97 000 dollars, ce qui signifie qu'ils sont de nouveau en gains après un début d'année compliqué. Les investisseurs de long terme ont, eux, un coût d'acquisition moyen inférieur à 60 000 dollars. En moyenne, tous profils confondus, le coût d'achat moyen du réseau est évalué à 48 900 dollars, traduisant un rendement latent de plus de 100 % pour le détenteur moyen.

Côté infrastructure, la difficulté de minage a continué d'augmenter, atteignant 126 EH/s en juin, contre 113 EH/s en début de trimestre. Le hashrate, c'est-à-dire la puissance de calcul allouée au réseau, a légèrement corrigé en fin de période à 116 EH/s. Malgré cette évolution, les mineurs sont restés rentables sur l'ensemble du trimestre, avec des marges oscillant entre 24 % et 36 %.

Si la tendance reste globalement positive, une décision récente du noyau de développement de Bitcoin suscite des interrogations. L'équipe de Bitcoin Core prévoit de supprimer la limite de 80 octets sur les données insérables via la commande OP_RETURN dans sa prochaine mise à jour (version 30), prévue pour octobre. Cette limite serait portée à 4 mégaoctets, ce qui pourrait ouvrir la porte à une augmentation des contenus non essentiels (voire indésirables) dans les blocs du réseau. En réaction, la part des nœuds Bitcoin Knots (une version alternative du logiciel) a fortement augmenté pour atteindre 12 % du total, reflétant une certaine défiance face à cette évolution.

Les actifs les plus performants au 2ème trimestre

Sur le front des performances, ETH a pris la tête au deuxième trimestre 2025 avec une hausse de 58 %. Mieux : depuis son bas de 1 400 dollars début avril, il a même enregistré une hausse spectaculaire de 171 %. Un retournement complet après un début d'année difficile, où l'actif avait perdu plus de la moitié de sa valeur. Cette reprise s'explique notamment par un regain d'intérêt institutionnel, la reconnaissance officielle de la SEC selon laquelle ETH n'est pas une valeur mobilière, et la perspective que les ETF Ethereum intègrent à l'avenir des revenus de staking. L'écosystème continue aussi d'évoluer sur le plan technique, avec plusieurs mises à jour prévues dans les prochains mois.

BTC suit avec un rendement de 38 % sur le deuxième trimestre, porté par des flux entrants massifs dans les ETF et des achats soutenus de la part des sociétés de trésorerie. Après avoir atteint un record à 113 000 dollars, le cours s'est stabilisé autour de 108 400 dollars, avant d'atteindre un nouveau record mi-juillet à 123 000 dollars.

Du côté des marchés traditionnels, les indices américains ont enregistré une progression marquée. Le S&P 500 a gagné près de 25 %, tandis que le Nasdaq a bondi de plus de 34 %, bénéficiant comme le marché crypto de l'annonce de la pause de 90 jours sur les droits de douane décidée par l'administration Trump. Ces performances sont nettement supérieures à la moyenne historique des marchés actions, qui tourne autour de 10 % par an, dividendes inclus.

L'or, souvent utilisé comme actif refuge, a continué sa progression mais à un rythme plus modéré. Après une hausse de 27 % au premier trimestre, la performance du deuxième trimestre s'est limitée à 7,75 %, ce qui reste supérieur à sa moyenne annuelle de long terme.

L'un des signaux les plus surveillés par les investisseurs est venu du marché obligataire américain. Le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de 9,7 % sur le trimestre, reflet d'une politique monétaire qui reste inchangée. La Réserve fédérale n'a pas encore initié de baisse de taux, et les anticipations de marché tablent désormais sur un statu quo jusqu'à la fin de l'année.

Dans ce contexte, Moody's a abaissé la note de crédit des États-Unis d'Aaa à Aa1. Cette dégradation s'ajoute à une recomposition plus large de la détention de la dette américaine : la Chine continue de réduire son exposition dans le cadre d'une stratégie de dédollarisation, tandis que le Japon, devenu le principal créancier des États-Unis, a relevé ses taux, ce qui pourrait raviver des stratégies de portage à effet de levier (carry trade).

Les rendements proposés par les stablecoins sont restés proches de ceux des obligations d'État américaines. Mais ils offrent davantage de flexibilité, notamment grâce à leur intégration dans des vaults DeFi qui permettent parfois de capter un rendement supplémentaire via des tokens natifs. Ces produits comportent néanmoins des risques de contrepartie, contrairement aux obligations souveraines.

Du côté des blockchains, les rendements nets (staking moins dilution) sur Ethereum et Solana restent inférieurs à ceux des stablecoins ou des obligations américaines. Mais ces actifs offrent en contrepartie une perspective d'appréciation du capital, ce qui n'est pas le cas d'un stablecoin ou d'un T-Bill.

L'état des blockchains de couche 1

Utilisateurs actifs hebdomadaires

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens reste l'un des indicateurs les plus utilisés pour mesurer l'activité d'une blockchain. Une hausse du nombre d'utilisateurs signifie en général plus de transactions, donc plus de frais collectés, et une meilleure captation de valeur par la chaîne.

Sur ce terrain, Solana est restée en tête au deuxième trimestre, avec un pic à près de 30 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en juin, avant de retomber à 17 millions. De son côté, BNB Chain (ex-Binance Smart Chain) a enregistré la plus forte progression continue sur le trimestre, avec une croissance moyenne de 3,87 % par semaine. Elle est revenue au niveau de Solana dans les derniers jours de juin. À l'inverse, Sui a vu son nombre d'utilisateurs reculer de manière continue (-5,4 % en moyenne), notamment après un piratage ayant affecté sa liquidité.

Développeurs actifs hebdomadaires

Le nombre de développeurs actifs sur une blockchain est souvent un indicateur avancé de la santé d'un écosystème. Il reflète la vitalité des projets en cours, la capacité d'innovation et, à terme, l'adoption par les utilisateurs.

Au deuxième trimestre, l'ensemble des blockchains de couche 1 a connu une baisse du nombre de développeurs actifs. Au total, les dix principales chaînes en capitalisation ne comptaient plus que 600 développeurs actifs hebdomadaires à la fin juin. Solana a subi la plus forte chute, passant de 54 à 29 développeurs actifs en quelques semaines, soit une contraction moyenne de 4,67 %. Ethereum reste la plateforme la plus suivie par les développeurs, avec environ 200 contributeurs actifs par semaine. À noter aussi la progression de Hyperliquid, qui est passée de 10 à 13 développeurs actifs hebdomadaires sur la période.

Nombre de transactions hebdomadaires

Le volume de transactions reste un indicateur direct de l'activité économique d'une blockchain et de sa capacité à générer des revenus.

Sur ce plan, Solana a vu sa domination contestée par Hyperliquid. Cette dernière a enregistré un volume total de 42,67 milliards de transactions au deuxième trimestre, contre 32,1 milliards pour Solana. Cardano reste la blockchain la moins utilisée avec seulement 2,78 millions de transactions sur la même période.

Inflation hebdomadaire

L'inflation mesure la croissance de l'offre en circulation d'un jeton. Un niveau élevé d'inflation, s'il n'est pas compensé par une demande équivalente ou supérieure, peut peser sur les prix en générant une pression vendeuse constante.

Sui a procédé à deux déblocages importants de jetons au cours du trimestre, représentant environ 3 % de l'offre en avril et en juin. Cardano a libéré 5,6 % de son offre en mai. Les plus fortes inflations hebdomadaires moyennes reviennent à Aptos (0,49 %) et Sui (0,47 %). En revanche, Ethereum (ETH) et Binance Coin (BNB) n'ont enregistré aucune inflation sur la période. Solana a débloqué en moyenne 0,31 % de son offre chaque semaine. De manière notable, Tron a été légèrement déflationniste, avec une baisse moyenne de l'offre de 0,02 % sur le trimestre.

TVL des couches 1

La valeur totale verrouillée (TVL) dans les blockchains de couche 1 a progressé de 38,5 % au deuxième trimestre, passant de 83 à 115 milliards de dollars. Ethereum reste de loin la première blockchain en termes de TVL, avec une hausse de 22 milliards sur la période, soit une croissance moyenne de 3,05 % par semaine. La chaîne concentre désormais 56,5 % de la TVL totale des L1.

Toutes les principales blockchains ont vu leur TVL augmenter au deuxième trimestre, mais l'évolution la plus marquée reste celle de Hyperliquid, qui est passée de 350 millions à 1,77 milliard de dollars en trois mois.

Frais

Les frais représentent un indicateur direct de la valeur captée par une blockchain. Plus les frais sont élevés, plus la chaîne est rentable. Une hausse des frais traduit également une utilisation accrue, ce qui peut renforcer la valeur du token associé.

Comme au premier trimestre, Tron est restée en tête sur ce critère, avec près de 985 millions de dollars de frais collectés au deuxième trimestre. L'écart est très large avec le deuxième, Solana, qui a engrangé environ 120 millions de dollars. Hyperliquid se distingue par la plus forte croissance, avec une progression moyenne de 14,25 % sur la période. À l'autre extrémité du classement, Aptos a généré seulement 206 000 dollars de frais.

PIB des blockchains

Les blockchains de couche 1 fonctionnent comme de véritables économies numériques : elles ont des coûts, des revenus, des activités commerciales, des participants et des flux financiers. Il est donc possible d'en mesurer le PIB (produit intérieur brut), c'est-à-dire la valeur économique créée.

Ethereum reste la blockchain ayant généré le plus de valeur au cours du trimestre, avec un PIB moyen de 130 millions de dollars par semaine. Solana arrive en deuxième position avec un PIB moyen de 64 millions, soit deux fois moins. En moyenne, la plupart des L1 ont vu leur PIB diminuer au T2 : -2,2 % pour Ethereum, -1,3 % pour Solana, -2 % pour Aptos et -15 % pour Avalanche. Seule Binance Smart Chain (BSC) a affiché une croissance économique, avec une hausse moyenne de 5,7 %.

Rédigé par Aleksandar Bukovski