L'Etat doit revoir sa stratégie sur les agrocarburants, dit la Cour des comptes

L'état devrait repréciser sa stratégie en matière d'agrocarburants, qui aujourd'hui réduit les gaz à effet de serre de façon limitée, pèse sur la balance commerciale et bénéficie plus à l'agro-industrie qu'aux agriculteurs, souligne la Cour des comptes dans un rapport publié lundi.

Les incitations au développement des biocarburants dit "avancés" (produits à partir de matière première non destinée à l'alimentation humaine) restent en outre "insuffisantes", note la Cour.

La France encourage depuis 2004 l'incorporation croissante de biocarburants dans les carburants fossiles, routiers en particulier. Le taux d'énergie renouvelable dans les transports a ainsi atteint 9,25% en 2019, un niveau "comparativement élevé" au sein de l'UE, relève la Cour des Comptes.

Pour autant, ces biocarburants dits "conventionnels" (produits à partir de biomasse destinée à la consommation alimentaire, avec laquelle ils entrent en concurrence) affichent un bilan environnemental mitigé, note la Cour. Ils ont entraîné une réduction de GES limitée à 4,5%, par rapport aux carburants uniquement fossiles, loin de l'objectif européen de 6% en 2020.

Les réductions fiscales sont en outre "appliquées sans aucune rationalité à certains d'entre eux, et sans tenir compte des surcoûts de production imputables aux biocarburants incorporés", ajoute le rapport.

Enfin, ces productions conventionnelles plafonnent depuis une dizaine d'années et le solde commercial, déficitaire depuis 2016, continue à se creuser (472 millions d'euros en 2019), pointe la Cour, qui relève aussi "des bénéfices plus limités pour les agriculteurs que pour les agro-industriels".

Pour l'instance, il est donc "nécessaire de préciser la stratégie poursuivie, en anticipant tant la baisse de consommation de biocarburants conventionnels -- qui résultera de l'interdiction des véhicules thermiques neufs -- que la hausse potentielle des besoins en biocarburants avancés", notamment dans l'aviation.

A ce jour, la production de ces nouveaux carburants commence juste à se développer dans le monde à base de résidus lignocellulosiques, issus des principaux composants du bois. La France en est au stade de démonstrateurs, et les efforts de recherche sont en baisse.

Seuls les biocarburants produits à partir de résidus viniques, d'huiles usagées et de graisses animales font l'objet d'une production industrielle, mais ces matières premières sont une ressource limitée.

La France dispose en revanche de matières pouvant constituer des biocarburants et biojets de deuxième voire troisième générations (paille, résidus de bois, algues, etc.). Leur déploiement "nécessite cependant un effort de recherche et développement, ainsi que des investissements d'industrialisation substantiels, qui ont besoin de visibilité sur la trajectoire de transition", souligne le rapport.