L'État doit-il sauver le football professionnel ?

Le déconfinement ce lundi est un premier pas vers la sortie de la crise actuelle, du moins espérons-le. Et l'heure de la "reconstruction " va sonner, surtout pour un foot pro qui a découvert - ou feint de s'en rendre compte - la fragilité de son modèle économique. Et comme nous vivons autant dans la France de Colbert que dans celle de Macron, même les plus grands défenseurs de la libre entreprise se tournent désormais vers l'État. Mais est-ce son rôle et surtout est-ce nécessaire de secourir les clubs français, victimes de leur aveuglement et de leur imprévoyance ? Le pire, c'est que cela risque d'être le cas...

Les larmes de crocodiles du foot pro

Madame la ministre des Sports l'a dit et redit, encore récemment sur Canal+ :Si la formule et son intervention englobaient aussi le cas des petites associations, tout le monde songe d'abord aux pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont passé une bonne partie du confinement à pleurer sur leurs finances, à se plaindre de l'égoïsme des joueurs qui refusaient de baisser leur salaire ou à pester contre les diffuseurs qui ne désiraient plus verser leur écot. Une lamentation qui a même fini par agacer Noël Le Graët, qui retrouva au passage ses envolées sociales d'ancien maire socialiste de Guinguamp dans les colonnes deLe foot pro n'a en effet guère de motif valable pour cultiver à ce point son catastrophisme du moment. Tout d'abord, il a bénéficié des dispositifs généraux d'accompagnement, tel le chômage partiel, afin de l'aider à surmonter l'arrêt de son activité. Toutefois, au regard de la spécificité de ce secteur, le recours à ce système a fait grincer quelques dents, y compris celles d'un agent comme Yvan Le Mée, prenant le contre-pied dans