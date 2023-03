L'Etat doit conditionner davantage ses aides aux festivals (Cour des comptes)

L'Etat doit conditionner davantage ses aides aux festivals à l'exigence de la démocratisation culturelle et faire prévaloir la bonne gouvernance, a indiqué la Cour des comptes dans un rapport remis jeudi.

Consacré aux 40 ans de la décentralisation en France, le document relève que le nombre de festivals a explosé sur le territoire, quadruplant en 20 ans, avec 7.282 festivals en 2021, bien au-delà de ses voisins (autour de 2.000 en Italie et 1.000 en Allemagne et au Royaume-Uni, selon les estimations).

Sur ce nombre total de festivals, à trois quarts des manifestations de spectacle vivant (dont les festivals de musique), seuls 8% sont subventionnés par l'Etat.

Les subventions de l'Etat aux festivals de spectacle vivant ont atteint 40,9 millions d'euros, avec des aides très concentrées: les festivals à renommée internationale d'Aix-en-Provence et Avignon ont, à eux seuls, bénéficié de plus du quart du financement du ministère de la Culture.

Notant que 62% des festivals existants ont été créés après 2000 et 33% après 2011, la Cour des comptes estime que cette "inflation", notamment du côté des musiques actuelles, s'explique par l'attractivité que ces manifestations représentent pour les collectivités. Ils ont par ailleurs contribué au rééquilibrage entre régions de l'accès à l'offre culturelle.

Mais cette profusion ne s'est pas accompagnée, dans beaucoup de cas, d'une bonne gouvernance, la Cour des comptes regrettant le manque de suivi régulier par l'Etat et les collectivités de l'activité des festivals qu'ils soutiennent. Ils ne fixent pas non plus des objectifs de résultat (nombre de spectateurs, enjeux locaux, nombre de créations) ou d'impact plus global (touristique, économique, culturel).

Il incombe à l'Etat "de faire prévaloir des principes de bonne gouvernance (...) et de se montrer exigeant quant à la mesure des résultats de leur action", recommande la Cour.

Par ailleurs, le ministère de la Culture "doit conditionner davantage les aides de l'État à des exigences de création, de démocratisation culturelle et de diffusion numérique".

Prenant comme exemple le Festival d'Avignon, qui est un des rares à faire des études régulières de son public et qui, notamment sous son ex-directeur Olivier Py, a mené "une politique volontaire pour rajeunir et diversifier son public", la Cour s'inquiète du manque de renouvellement générationnel, tout en précisant que l'obstacle majeur reste le coût de l'hébergement dans la Cité des papes.