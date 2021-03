L'Etat devrait dépenser 32 milliards d'euros pour soutenir l'économie en 2021

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt en février 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Emmanuel Macron l'a annoncé dès le début de la crise sanitaire : l'Etat va soutenir les Français, les entreprises et l'économie "quoi qu'il en coûte", un "quoi qu'il en coûte" qui devrait s'élever à 32 milliards d'euros pour 2021, après une année 2020 qui a vu le déficit et la dette atteindre des niveaux "historiques".

Le coût du prolongement des mesures d'urgences, "à date, nous estimons qu'il dépassera les 30 milliards d'euros, autour de 32 milliards d'euros , avec 18 milliards pour le fonds de solidarité, 11 milliards pour l'activité partielle et environ 3,5 à 4 milliards d'euros pour les exonérations de cotisations sociales", a affirmé dans un entretien à l' AFP le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. "Nous l'avons dit, nous continuerons à aider les Français et les entreprises aussi longtemps que l'activité sera empêchée, aussi longtemps que nous devrons prendre des décisions qui restreignent les horaires d'ouverture, qui obligent à des fermetures administratives", a-t-il ajouté.

L'an dernier l'Etat a dépensé 47 milliards pour ces aides : plus de 16 milliards pour le fonds de solidarité, environ 27 milliards pour l'activité partielle (dont une partie assumée par l'Unédic) et 4 milliards d'euros d'exonérations de cotisations.

La crise sanitaire et économique a déjà grevé les finances publiques l'an dernier. Le déficit public a atteint 9,2% du produit intérieur brut (PIB) et la dette s'est envolée à 115,7% , a indiqué l'Insee vendredi. "Les chiffres sont à la fois historiques et encourageants", a réagi Olivier Dussopt. "Historiques, parce que le déficit de l'année 2020 est le plus important que la France ait connu dans la période contemporaine, et encourageants car il est moins important que ce que nous avions imaginé", a-t-il ajouté. "On est 2 points en dessous de nos prévisions de la fin de l'année, et ça c'est encourageant, parce que cela illustre la capacité de résistance de l'économie française, tout comme l'efficacité des mesures d'aides que nous avons mises en place, comme le fonds de solidarité, l'activité partielle qui permet le maintien des compétences et des emplois", a-t-il poursuivi.

Le ministre s'est aussi dit " extrêmement optimiste sur la capacité de rebond de l'économie française ". " Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont très rassurants : le fait que l'investissement des entreprises se tient bien, que la consommation se tient bien, le fait que selon l'Insee, le pouvoir d'achat des ménages français a légèrement progressé de 0,6% en 2020 malgré la récession de 8,2%. Et le plan de relance a vocation à accélérer la reprise", a souligné Olivier Dussopt.