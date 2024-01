L’état de santé de Franz Beckenbauer inquiète

Légende en péril.

À 78 ans, Franz Beckenbauer n’est pas au mieux de sa forme. L’Allemand est en effet désormais aveugle de l’œil droit et a déjà subi plusieurs opérations au cœur. Dans la bande annonce d’un documentaire qui sera diffusé en Allemagne le 8 janvier, sa famille a ainsi partagé ses inquiétudes, notamment son frère Walter : « Si j’affirmais qu’il va bien, je mentirais et je n’aime pas mentir. Il ne se sent pas bien, il a constamment des hauts et des bas. » …

QF pour SOFOOT.com