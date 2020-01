Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'étape arrêtée, Sainz et Barredo vainqueurs Reuters • 15/01/2020 à 12:13









L'étape arrêtée, Sainz et Barredo vainqueurs par Samuel Martin (iDalgo) Pour la première fois de cette édition du Dakar en Arabie Saoudite, les pilotes n'auront pas réussi à rallier l'arrivée. Et pour causes, des conditions météorologiques catastrophiques qui ont contraint l'organisation de la course de stopper l'avancé des autos ainsi que des motos. Le vent violent a fortement perturbé l'étape du jour, certains concurrents ont même chuté à l'image de Fernando Alonso qui a effectué des tonneaux dès les premiers kilomètres. Pour les autos, la victoire est tout de même revenue dans les mains du leader du classement général Carlos Sainz. Il possède désormais 11 minutes et 48 secondes d'avance sur son premier poursuivant Nasser Al-Attiyah. Du côté des motos, l'interruption profite à Ricky Brabec qui accentue également son avance au général, il compte 25 minutes sur son dauphin Pablo Quintanilla à deux jours de la fin. Mais c'est son coéquipier chez Honda Joan Barreda qui a remporté son premier succès depuis le départ.

