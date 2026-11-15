L'Estonie va fermer sa frontière avec la Russie après une tentative de sabotage attribuée à Moscou

L'Estonie fermera tous ses postes-frontières avec la Russie à compter du 1er décembre, a déclaré dimanche le ministre estonien des Affaires étrangères, à la suite d'une tentative d'incendie d'une entreprise du secteur de la défense imputée par Tallinn à Moscou.

Les autorités estoniennes ont interpellé huit personnes dans la nuit de vendredi à samedi, soupçonnées d'avoir tenté de mettre le feu aux locaux du fabricant de drones Threod Systems, une attaque qui, selon elles, aurait été commanditée par le GRU, le service de renseignement militaire russe.

A Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que si l'Estonie fermait réellement sa frontière, ce serait une nouvelle démonstration de russophobie.

" (...) Si tels sont leurs véritables projets, alors ils s'inscrivent dans une nouvelle vague de russophobie agressive et débridée", a-t-elle dit, citée par l'agence de presse publique Tass.

Moscou n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur les accusations de l'Estonie ni sur sa décision de fermer les postes-frontières. La Russie a régulièrement démenti les accusations portées par les autorités européennes concernant son implication dans des opérations de sabotage.

"La Russie doit comprendre que les actions hostiles à l'encontre de l'Estonie ont des conséquences", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna dans un message publié sur le réseau social X, qui ne précise pas la durée de la fermeture des postes-frontières avec la Russie.

L'Estonie, Etat membre de l'Otan et de l'Union européenne et fervent défenseur de l'Ukraine, dispose actuellement de trois postes-frontières ouverts avec la Russie à Narva, Luhamaa et Koidula, qui laissent passer les piétons et le fret, selon la chaîne publique estonienne ERR.

(Reportage Andrius Sytas à Vilnius, rédigé par Terje Solsvik; version française Claude Chendjou)