L'Estonie ferme sa frontière avec la Russie pour six mois, à compter du 1er décembre

L'Estonie va fermer ses postes-frontières avec la Russie après une tentative d'incendie criminel

VILNIUS, 20 novembre (Reuters) - L'Estonie a annoncé vendredi que ‌sa frontière avec la Russie resterait fermée au moins six mois à compter du ​1er décembre, invoquant une mesure de sécurité face à la guerre "hybride" menée selon elle par Moscou.

Les autorités estoniennes avaient exprimé dimanche leur intention de fermer tous leurs postes-frontières ​avec la Russie à partir du mois prochain après avoir accusé le renseignement militaire russe (GRU) d'une tentative d'incendie ​visant une usine de drones, Threod Systems, à ⁠Viimsi, au nord de Tallinn.

L'opération a été déjouée grâce à l'intervention des ‌agents de sécurité de l'entreprise. Huit personnes ont été arrêtées, selon la procureure générale Astrid Asi.

"La fermeture des points de passage frontaliers n'est ​pas une réaction à un ‌seul incident, mais une mesure consécutive à l'agression de la ⁠Russie contre l'Ukraine et à la fréquence croissante de sabotages et d'opérations hybrides en Europe", déclare le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, dans un communiqué.

Son collègue ⁠de l'Intérieur, Igor ‌Taro, a dit lors d'une conférence de presse que le renseignement russe ⁠pratiquait "l'intimidation" auprès des citoyens estoniens qui franchissent les points de contrôle et tentait ‌de les "recruter". "Nous ne pouvons plus tolérer cela", a-t-il lancé.

La mesure de fermeture ⁠pourra être prorogée après évaluation de la situation, ont précisé ⁠les autorités estoniennes.

Le trafic ‌ferroviaire ne sera pas affecté par la fermeture mais restera soumis à de stricts ​contrôles frontaliers, ont-elles ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, ‌Dmitri Peskov, avait rejeté lundi les accusations de l'Estonie, qui participent selon lui d'un narratif européen anti-russe.

Vendredi, c'est ​la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a menacé Tallinn de représailles politiques et diplomatiques.

"De telles mesures reviennent à tenter d'ériger ⁠un nouveau Rideau de fer sous le prétexte fallacieux d'une pseudo-menace en provenance de l'Est", a-t-elle lancé lors d'un point de presse.

L'Estonie, membre de l'Union européenne et de l'Otan et fervent soutien de Kyiv, compte cinq points de passage frontaliers avec la Russie.

(Reportage Andrius Sytas à Vilnius et Essi Lehto à Helsinki, version française Sophie Louet, ​édité par Benoit Van Overstraeten)