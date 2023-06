L'est du Canada ravagé par des feux "sans précédent", des milliers d'évacués

La province canadienne de la Nouvelle-Ecosse a demandé mercredi l'aide de l'armée et des Etats-Unis face à d'importants feux de forêts dans l'est du pays, dont un menace les environs de la ville d'Halifax, entraînant l'évacuation de milliers d'habitants.

"Nous traversons une crise dans la province et nous voulons, nous avons besoin et nous accepterons tout le soutien que nous pourrons obtenir", a déclaré Tim Houston, Premier ministre de cette province située sur la côte atlantique, lors d'une conférence de presse.

"Ces incendies sont sans précédent", a-t-il ajouté.

A Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation de "déchirante" et a promis un soutien sans faille, soulignant que l'aide était en route.

Des lances à eau supplémentaires fournies par l'Ontario, des pompiers venus en renfort d'Etats américains, une douzaine de bombardiers d'eau envoyés par des régions voisines et les gardes-côtes se sont déjà joints aux efforts déployés pour éteindre les flammes.

"Les gens sont fatigués, frustrés et effrayés", a déclaré Mike Savage, le maire de la capitale provinciale, Halifax. Plus de 16.000 habitants du nord-ouest de la ville ont déjà été évacués.

Mercredi, 14 feux de forêt étaient actifs en Nouvelle-Ecosse, dont trois considérés comme hors de contrôle.

Quelque 200 maisons et infrastructures ont été détruits, mais aucun blessé n'a été signalé.

"C'est ma vie" qui est partie en fumée, a raconté en larmes Terri Kottwitz à la chaîne publique CBC, en faisant allusion à sa maison et à son entreprise qui ont été réduites en poussière par les feux.

Janis Churchill-Moher, une autre habitante évacuée d'un village dans le sud de la province, a elle dit ne pas savoir si sa maison était encore debout.

"Nos voisins ont des fermes et ils ont tout juste eu le temps de prendre leurs enfants et autant d'animaux qu'ils le pouvaient avant de fuir", a-t-elle raconté.

Plus de 2.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer le sud de la province en début de semaine, compte tenu de la propagation des feux.

Le temps sec et les records de température attendus dans les jours à venir font par ailleurs craindre aux autorités que la lutte contre les incendies ne dure dans le temps.

La fumée des incendies qui ravagent la province depuis trois jours a même atteint la côte atlantique des Etats-Unis, occasionnant des pics de pollution d'air dans l'Etat du New Jersey et dans certaines parties de la Pennsylvanie.

Le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse a annoncé mardi l'interdiction de toute activité dans les forêts de la province, y compris la randonnée ou la pêche.

This May 31, 2023, aerial image courtesy of the Nova Scotia Government in Canada, shows the magnitude of the fire in Shelburne County. Firefighters on May 31, faced a grueling uphill battle against wildfires in Canada's Nova Scotia province, including one threatening suburbs of Halifax.Federal help was coming, officials said, along with firefighters from the United States."We're in a crisis in the province and we want and we need and we will take all the support we can get," Nova Scotia Premier Tim Houston told a news conference. "These fires are unprecedented." ( Nova Scotia Government / Handout )