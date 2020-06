Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espanyol retrouve le goût de la victoire Reuters • 13/06/2020 à 16:35









L'Espanyol retrouve le goût de la victoire par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Espanyol s'est imposé à domicile contre Alavès pour son retour à la compétition (2-0). Lanterne rouge de Liga, le club de Barcelone a retrouvé le goût de la victoire après 4 matches sans gagner en championnat. Et son adversaire du jour l'y a bien aidé. Le gardien d'Alavès a commis une faute de main grossière en dehors de sa surface à la 19ème minute de jeu et a reçu un carton rouge. Bernardo et Wu Lei ont ensuite confirmé la domination des locaux. L'Espanyol a frappé 19 fois au but dans la rencontre, contre seulement une tentative pour Alavès. Le club de Barcelone reste dernier au classement mais revient à 3 longueurs du Celta Vigo, 17ème et premier non relégable. Alavès reste 14ème, avec 7 points d'avance sur la zone rouge.

