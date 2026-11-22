Grand Prix du Portugal
PORTIMAO, 22 novembre (Reuters) - L'Espagnol Marc Marquez a décroché dimanche son huitième titre de champion du monde de MotoGP, son deuxième consécutif, grâce à sa 8e place au Grand Prix de Portimao, au Portugal, égalant le record de l'Italien Giacomo Agostini.
Le pilote Ducati de 33 ans devait finir dans les neuf premiers pour être sûr de ne plus être rejoint au classement avant le dernier week-end de la saison, la semaine prochaine, avec le Grand Prix de Valence.
Marc Marquez avait l'occasion d'être sacré dès samedi sur la course sprint mais il a chuté à deux tours de l'arrivée alors qu'il était virtuellement champion grâce à sa troisième place.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)
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