L'Espagnol Marquez champion du monde pour la 8e fois, égale le record d'Agostini

Grand Prix du Portugal

PORTIMAO, 22 novembre (Reuters) - ‌L'Espagnol Marc Marquez a ​décroché dimanche son huitième titre de champion du monde de MotoGP, ​son deuxième consécutif, grâce à ​sa 8e place ⁠au Grand Prix de Portimao, au ‌Portugal, égalant le record de l'Italien Giacomo Agostini.

Le ​pilote ‌Ducati de 33 ans ⁠devait finir dans les neuf premiers pour être sûr ⁠de ne ‌plus être rejoint au ⁠classement avant le ‌dernier week-end de la ⁠saison, la semaine prochaine, ⁠avec le ‌Grand Prix de Valence.

Marc Marquez ​avait ‌l'occasion d'être sacré dès samedi sur la course ​sprint mais il a chuté à ⁠deux tours de l'arrivée alors qu'il était virtuellement champion grâce à sa troisième place.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Jean-Stéphane Brosse)