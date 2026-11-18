L'Espagne tiraillée par le débat sur l'immigration, enjeu des législatives

Des soldats espagnols encadrent le retour vers le Maroc de migrants qui avaient franchi la frontière pour pénétrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 31 juillet 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

"Je ne veux pas que ma copine ait peur en sortant", dit Pelayo, étudiant madrilène. "Nous sommes venus pour travailler", réplique Emperatriz, immigrée équatorienne. À dix jours des législatives, le thème de l'immigration divise en Espagne et pourrait peser lourd dans le scrutin.

Depuis 2018, sous les gouvernements du socialiste Pedro Sanchez, le pays a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes, portant la population résidente à près de 50 millions d'habitants, selon les chiffres officiels.

Dans le sillage de la crise migratoire qu'a connue cet été Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, où plus de 70.000 migrants sont arrivés en 48 heures, l'immigration figure parmi les principales préoccupations des Espagnols, selon plusieurs enquêtes.

"On voit ce qui se passe en France ou en Italie avec l'immigration. Je ne veux pas de cela pour mon pays", confie à l'AFP Pelayo, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Des migrants attendent sur le trottoir dans le quartier de Loma Colmenar, dans l'enclave espagnole de Ceuta, le 27 août 2026 ( AFP / Antonio Sempere )

"Beaucoup ne cotisent pas et ceux qui travaillent contribuent finalement à tirer les salaires vers le bas, parce qu'ils sont prêts à accepter des rémunérations inférieures à celles des Espagnols", affirme-t-il.

Cet étudiant âgé de 20 ans reprend à son compte l'argumentaire du parti d'extrême droite Vox, qui réclame l'expulsion des migrants en situation irrégulière.

Positions opposées

Troisième force politique nationale, Vox pourrait devenir un partenaire décisif pour le Parti populaire (PP, droite) si celui-ci remporte les élections du 29 novembre sans majorité absolue, comme l'anticipent des sondages.

Le dirigeant du parti d’extrême droite Vox, Santiago Abascal, lors d’un meeting de campagne à Cornellà de Llobregat, le 15 novembre 2026 en Espagne ( AFP / Josep LAGO )

Pour attirer des électeurs de Vox, le PP a durci son discours, promettant de favoriser l'"attribution prioritaire" de certaines aides, prestations et ressources publiques "aux personnes ayant en Espagne un enracinement réel, durable et vérifiable".

Symbole de leur rapprochement, les deux partis gouvernent ensemble dans plusieurs régions.

À l'inverse, le Premier ministre Pedro Sanchez défend une politique migratoire plus ouverte. Fait majeur, son gouvernement a lancé au printemps une vaste campagne de régularisation des sans-papiers, qui a suscité près de 1,2 million de demandes, dont les deux tiers émanent de ressortissants latino-américains.

"Pourquoi tant de rejet ?"

"Nous ne sommes pas venus pour voler, ni pour commettre des délits, ni pour prendre le travail de qui que ce soit", se défend Ndiawar Seck, un musicien sénégalais de 56 ans et militant d'une association d'aide aux migrants, qui vit en Espagne depuis vingt ans.

Manifestation à Madrid contre la gestion par le gouvernement espagnol de l’afflux de migrants à Ceuta, le 26 septembre 2026 ( AFP / OSCAR DEL POZO )

"Pourquoi tant de rejet de l'immigration ? L'Espagne a une population vieillissante. C'est une bonne chose que des jeunes viennent y travailler et contribuer à son développement", ajoute Emperatriz Garcia, une Équatorienne de 57 ans employée dans le secteur du nettoyage à Madrid.

Plus d'un million d'habitants de la région de Madrid sont nés en Amérique latine, soit environ un sur sept, selon les chiffres officiels.

Les élections législatives du 29 novembre coïncident avec un nouveau rebond des arrivées de migrants aux Canaries, archipel espagnol situé dans l'Atlantique au large de l'Afrique de l'Ouest.

Depuis octobre, plus de 17.000 personnes ont rejoint ces îles, quasiment autant que sur toute l'année dernière (17.788).

Le socialiste Pedro Sanchez "est sûr d'obtenir moins de voix à cause de la question migratoire", pense Alexis Morales, 62 ans, propriétaire d'un bar sur l'île d'El Hierro qui concentre la majorité des arrivées récentes.

"Les autorités ont abandonné les habitants", déplore-t-il, estimant que "tout est fait pour les migrants désormais".

"Besoins de main-d'oeuvre"

Le gouvernement de gauche soutient que l'immigration est une réponse "nécessaire" au vieillissement de la population.

Le Premier ministre espagnol et chef du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez, brandit un drapeau espagnol lors d'un meeting de campagne à Alcorcón, près de Madrid, le 15 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

"Ces personnes contribuent au succès économique de l'Espagne", répète régulièrement Pedro Sanchez, qui estime que "sans immigration, l'Espagne perdrait 19 % de son PIB d'ici à 2050".

"L'immigration a aidé à ce que l'économie continue de bien tourner", affirme Gemma Pinyol-Jimenez, spécialiste des migrations à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone.

De nombreux nouveaux arrivants travaillent dans des secteurs souffrant de pénuries de main-d'œuvre, tels que l'hôtellerie-restauration et le bâtiment.

Ces activités "ont besoin de cette main-d'œuvre, et pour l'instant nous ne l'avons pas", relève Pedro Fernandez Alen, président de la Confédération nationale de la construction.

Dans ce secteur, un maçon ou ouvrier sur deux est étranger.