information fournie par So Foot • 18/12/2023 à 18:41

L’Espagne sort une pièce commémorative de sa victoire au Mondial 2023

L’Espagne dévoile sa face.

La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole crée une pièce commémorative en hommage à la victoire de la sélection espagnole de football féminine, lors de la Coupe du monde 2023 en Australie (victoire 1-0 contre l’Angleterre). Confirmé ce vendredi par le bulletin officiel de l’État, la pièce sera composée d’argent et de cuivre. Sa valeur est de 10 euros, mais elle sera en vente dès demain avec un prix d’achat de 60 euros. Sur cette pièce, on retrouvera le portrait du roi Philippe VI, marqué de l’année 2023 d’un côté.…

JBC pour SOFOOT.com