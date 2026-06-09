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L’Espagne se refait la cerise contre le Pérou
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 09:55

L’Espagne se refait la cerise contre le Pérou

L’Espagne se refait la cerise contre le Pérou

Le champion d’Europe est-il lancé ? Après le faux pas contre l’Irak (1-1), avec une équipe largement remaniée, l’Espagne a remis les pendules à l’heure dans la nuit de lundi à mardi avec une victoire sur le Pérou (3-1) . À Puebla, au Mexique, la Roja s’est préparée à gérer les matchs en altitude. Elle jouera d’ailleurs sa dernière rencontre de poule, contre l’Uruguay, à Guadalajara.

Onze changements

Face au Pérou, Mikel Oyarzabal a rapidement donné le ton en ouvrant le score dès la 2 e minute d’une frappe lointaine . Pedri s’est ensuite mué en renard des surfaces, à la demi-heure de jeu, en reprenant parfaitement un centre au cordeau de Ferran Torres.…

EL pour SOFOOT.com

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