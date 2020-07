L'Espagne s'ouvre largement mais reconfine 200.000 habitants

Femme portant un masque de protection sur la plage de San Nicolas, à Adra près d'Almeria (sud-est de l'Espagne), le 4 juillet 2020 ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'Espagne a reconfiné samedi plus de 200.000 de ses habitants en Catalogne, et surveille plusieurs dizaines de foyers de contagion de coronavirus dans d'autres régions, tout en s'ouvrant plus largement aux visiteurs étrangers.

Avec au moins 28.385 morts, l'Espagne est l'un des pays les plus affectés par la pandémie de nouveau coronavirus, mais les autorités estiment avoir réussi à contrôler la contagion après le sévère confinement de plus de trois mois de toute la population, qui avait été levé le 21 juin.

Cependant, le pays a enregistré vendredi 17 morts du coronavirus en un jour, selon le ministère de la Santé, soit le plus grand nombre quotidien de décès depuis 19 juin. Et les autorités se préoccupent de plus d'une cinquantaine de foyers de contagion répertoriés dans presque toutes les régions.

Le président de la Catalogne (nord-est), Quim Torra, a annoncé samedi que toute une zone autour de la ville de Lerida, à 150 km à l'ouest de Barcelone, était isolée du reste de la région, dès la mi-journée.

- "Décision difficile" -

"Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de Lerida, ndlr), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de cas de contagions de Covid-19", a déclaré le dirigeant indépendantiste catalan, évoquant "une décision difficile" pour les dizaines de communes concernées.

Les entrées et sorties sont donc soudain restreintes dans cette zone agricole, en pleine récolte des fruits, et alors que nombre de familles débutaient leurs vacances d'été.

La "ministre" régionale de la Santé, Alba Verges, a précisé que les regroupements de plus de dix personnes y étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues.

La région avait informé vendredi de 4.030 cas de coronavirus dans la province de Lerida, soit 60 de plus que jeudi.

Une grande tente a été installée aux portes de l'hôpital de Lerida, pour accueillir toutes les personnes présentant des symptômes.

La région de Madrid, qui avait été l'épicentre de l'épidémie, a de son côté notifié vendredi un foyer de cinq cas détectés dans la capitale espagnole, dans le même milieu professionnel, aussitôt isolés à domicile.

- Visiteurs de 12 nouveaux pays -

Deux semaines seulement après la levée du confinement généralisé qui empêchait les Espagnols de quitter leur province, le reconfinement de 200.000 habitants en Catalogne coïncide avec la réouverture des frontières aux ressortissants de 12 nouveaux pays.

L'Espagne avait déjà admis le 21 juin les citoyens de l'UE et de l'espace Schengen ainsi que les Britanniques.

De nouveaux renforts ont été déployés dans les aéroports du pays, pour le contrôle des arrivées des voyageurs: des personnels sanitaires leur prennent la température et recueillent leurs données personnelles.

Le nombre de cas confirmés en Espagne atteint les 250.545 pour 47 millions d'habitants, selon le dernier bilan du ministère de la Santé vendredi.

Au Portugal voisin, des foyers subsistent, notamment dans la région de Lisbonne, de nouveau soumise à des restrictions: mercredi, 700.000 habitants de 19 quartiers populaires de la banlieue de la capitale portugaise avaient été reconfinés à domicile pour deux semaines, afin d'endiguer des contaminations reparties à la hausse.

