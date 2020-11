L'Espagne ridiculise l'Allemagne

Hégémonique dans tous les secteurs de jeu, l'Espagne a ridiculisé une Allemagne consternante de médiocrité ce mardi, à Séville (6-0). Voilà qui devrait faire sérieusement cogiter Joachim Löw, quand la Roja décroche avec panache son ticket pour la phase finale de la Ligue des nations.

Espagne 6-0 Allemagne

La fièvre espagnole, l'apathie allemande

C'est à se demander si cette équipe là a encore envie de défendre. Après avoir encaissé trois pions contre la Suisse mi-octobre, concédé un nombre copieux d'occasions face à l'Ukraine samedi 14 novembre, l'Allemagne a implosé, ce mardi, à Séville. Atomisée, destructurée, déchiquetée par une Espagne chatoyante, constamment joueuse, qui punissait avec fracas les insuffisances d'une équipe affligeante de passivité. La, elle, décroche son ticket pour lede la Ligue des nations.Rajeunie par la politique sportive de Luis Enrique, laa néanmoins toujours deux points cardinaux pour savoir dans quelle direction naviguer : à l'ouest, Sergio Ramos permet à une défense un peu larguée sur les alignements de ne pas perdre le nord, quand à l'est, Morata magnétise à lui seul ou presque tous les ballons de la. Impérial en première période, l'attaquant de laenchaine les roulettes, déviations et dribbles inspirés et entraine dans son sillage ses partenaires, qui font démonstration d'une belle maitrise au milieu de terrain. Finalement, Fabián Ruiz vient déposer sur corner une galette sur la tête de l'avant-centre de la Juventus, qui ouvre le score d'un coup de crane parfaitement placé. L'Allemagne, positionnée en bloc médian, est consternante d'indolence et l'Espagne peut dérouler son football sans se fatiguer.