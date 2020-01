Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne relève le salaire minimum de 5,5% Reuters • 22/01/2020 à 22:10









L'ESPAGNE RELÈVE LE SALAIRE MINIMUM DE 5,5% MADRID (Reuters) - Le nouveau gouvernement socialiste espagnol a annoncé mercredi une hausse de 5,5% du salaire minimum, à 1.108 euros par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier. La ministre du Travail, Yolanda Diaz, a dévoilé cette augmentation à l'issue d'une réunion avec les confédérations patronales et syndicales. Ses services ont précisé que plus de deux millions de salariés en bénéficieraient. Cette hausse, a expliqué Yolanda Diaz, s'inscrit dans la promesse du gouvernement de Pedro Sanchez de porter d'ici la fin de la législature, dans quatre ans, le salaire minimum à 60% du salaire moyen (actuellement à 1.944 euros). Le gouvernement Sanchez a déjà annoncé une hausse des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires. (Belen Carreno; version française Henri-Pierre André)

