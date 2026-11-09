L’Espagne privée de deux cadors offensifs pour le déplacement en Tchéquie
Moins de furia à prévoir sur le front offensif ibérique . Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal ne rejoindront pas immédiatement leurs coéquipiers de la Roja . La jeune star catalane est victime de douleurs au genou depuis la rencontre face à l’Atlético de Madrid (1-2) dimanche et ne pourra pas déstabiliser une défense tchèque, qui ne sera pas mécontente de cette nouvelle.
Mikel Oyarzabal, victime d’une grippe , était déjà absent de la rencontre du week-end face au Rayo Vallecano (1-0), et va finaliser son processus de rétablissement avant de pouvoir être disponible pour la rencontre face à l’Angleterre dimanche, comme confirmé par Mundo Deportivo. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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