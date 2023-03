L’Espagne, possessive maladive

Mise en difficulté en Écosse hier, l’Espagne s’est logiquement inclinée à Hampden Park malgré une possession de balle encore une fois largement à son avantage. Après avoir quitté prématurément le dernier Mondial, ne serait-ce pas le moment de dire stop à ce jeu trop fluide et prévisible ?

« Gagner, gagner, gagner, et encore gagner, gagner, gagner, et encore gagner, gagner, gagner… Vous voulez que je continue pendant une demi-heure ou quoi ? C’est ça le football ! » Quitte à heurter les esprits les plus sensibles, Luis Aragonés ne faisait pas dans la dentelle au moment d’expliquer le moteur du succès. Vainqueur de l’Euro 2008 avec La Roja et déclencheur de l’hégémonie à venir pour sa nation, l’entraîneur espagnol a quitté ce monde il y a bientôt dix ans, le 1 er février 2014. Une période où l’Espagne dominait encore la planète football grâce à son légendaire tiki-taka, mais où son déclin n’allait pas tarder à pointer le bout du nez lors d’un Mondial brésilien foiré dans les grandes largeurs. Dix ans plus tard, que reste-il de cette glorieuse Espagne ? Plus grand-chose, si ce n’est des trophées qui prennent la poussière, des passes à répétition et une conception de jeu qui, en fin de compte, engendre beaucoup de frustration.

Plus c’est long, moins c’est bon

Représentant de cette Espagne qui ne parvient plus à remporter des titres, Rodri en avait gros sur la patate au moment de débriefer la défaite de son équipe en Écosse (2-0). « C’est leur façon de jouer, il faut la respecter mais franchement, c’est un peu dégueulasse , considérait le nouveau capitaine de la sélection dirigée par Luis De La Fuente sur la plateforme Viaplay. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer et à se rouler par terre. Pour moi, ce n’est pas du football. Pour la vitesse du jeu, il faut avancer et c’est à l’arbitre de faire quelque chose mais il n’a rien fait. » Visiblement, l’amertume de la défaite engendre des incohérences dans la bouche du milieu de terrain de Manchester City. Les chiffres de la fin du match sont pourtant clairs : l’Espagne a commis davantage de faute que l’Écosse (15 contre 13) et son jeu de passes à répétition (75% de possession de balle, 661 passes contre 219 pour son adversaire) a débouché sur moins de tirs vers le but adverse (8 contre 9).…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com