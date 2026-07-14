L’Espagne ouvre le score sur penalty contre la France
La demi-finale de Coupe du monde commence mal pour les Bleus. Après 20 minutes disputées, l’Espagne a ouvert le score contre la France par l’intermédiaire de Mikel Oyarzabal. Juste avant la pause fraîcheur, l’attaquant de la Real Sociedad a trompé Mike Maignan d’une frappe croisée à mi-hauteur sur penalty. L’Espagnol en profite pour inscrire son cinquième but du tournoi (22 e ).
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