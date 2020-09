L'Espagne neutralise l'Allemagne

Pour le premier match de Luis Enrique à la tête de l'Espagne, le technicien pourra se réjouir d'avoir vu son équipe s'accrocher jusqu'au bout aux basques de l'Allemagne (1-1), à l'occasion du grand retour de la Ligue des nations ce jeudi soir.

Allemagne 1-1 Espagne

Retour sur terre pour la Ligue des nations

18 novembre 2019 pour l'un, 19 novembre 2019 pour l'autre. Le dernier match officiel de l'Allemagne (6-1 contre l'Irlande du Nord) et de l'Espagne (5-0) contre la Roumanie remontait à la Saint-Glinglin, et cela s'est vu sur la pelouse de Stuttgart, à l'occasion du grand retour de la Ligue des Nations. Dépourvues en plus d'une flopée d'habituels titulaires, les deux nations n'ont pas réussi à atteindre des sommets de jeu dans un duel qui sentait la poudre et se quittent logiquement bonnes amies. Plus motivée et moins imprécise, laavait pris le dessus grâce à son pressing et Timo Werner, avant que laarrache une égalisation méritée au bout du temps additionnel.Qu'on se le dise : tout le monde avait envie de voir la marque du Bayern et de ses fers de lance (Kimmich, Müller, Gnabry, Goretzka...) sur la. Raté : Joachim Löw maintient Müller et Boateng à l'écart, et décide de laisser les autres cadres bavarois au repos. Ajoutez-y un système peu utilisé (le 3-4-3), des joueurs qui se remettent de ligaments croisés rompus (Sané, Süle) et un Draxler titulaire... Décevant, oui, et pas facile, dans ces dispositions, de prendre à la gorge des Espagnols eux aussi très remaniés. Mais le souffle de confiance venu de Bavière a bien fait la traversée jusqu'à Stuttgart : les Allemands prennent le contrôle, grâce notamment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com