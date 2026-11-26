Vue générale d'Ibiza, l'une des îles des Baléares en Méditerranée, le 12 juin 2023 ( AFP / JAIME REINA )

Les autorités espagnoles ont mis en place jeudi des mesures préventives après le naufrage au large d'Ibiza d'un navire battant pavillon maltais transportant 7.000 tonnes de carburant, dans l'espoir d'empêcher toute atteinte majeure à l'environnement dans cette zone particulièrement sensible de la Méditerranée.

En milieu de journée, le navire, dont un membre d'équipage a péri après son évacuation, se trouvait "quille en l'air", et n'avait donc pas sombré, a précisé le gouvernement espagnol.

Un bateau disposant de capacités de lutte contre la pollution marine et une vedette de sauvetage ont été déployés dans la zone, à environ 57 milles nautiques (106 km) à l'est de Valence et 30 milles (56 km) au nord de l'île d'Ibiza, pour procéder à "une évaluation de la situation et à une surveillance constante", a-t-on ajouté de même source.

"Nous suivons de très près la situation après le naufrage du navire Med Emre entre Valence et Ibiza", a assuré le Premier ministre Pedro Sánchez sur X.

Le navire-citerne de près de 120 m de long a subi une voie d'eau pour une raison encore inconnue alors qu'il faisait route d'Algésiras vers Barcelone, transportant quelque 66.000 barils de produits raffinés, selon les données de suivi maritime de la société Kpler.

Deux espaces protégés

Vue de l'hôpital d'Ibiza, où sont hospitalisés des marins rescapés du naufrage, prise le 11 août 2017 ( AFP / JAIME REINA )

Après le sauvetage, "six des rescapés ont été transportés à l'aéroport d'Ibiza et deux d'entre eux ont nécessité des soins médicaux. L'un est décédé par la suite à l'hôpital d'Ibiza", a aussi précisé le gouvernement espagnol.

"L'accident s'est produit dans une zone d'une valeur écologique particulière, où se chevauchent deux espaces protégés : le Corridor de migration des cétacés de Méditerranée et le canal d'Ibiza", a déploré dans un communiqué l'ONG de protection des océans Oceana.

"Il s'agit d'une zone particulièrement sensible et nous demandons donc une intervention rapide des autorités afin d'éviter des dommages au milieu marin, ainsi qu'une enquête approfondie pour déterminer les causes de l'accident", a déclaré Ricardo Aguilar, directeur des expéditions d'Oceana en Europe.

L'ONG met aussi en garde contre d'éventuelles conséquences désastreuses pour "les communautés locales, les activités de pêche et d'autres entreprises de la région".

Dans la foulée du naufrage, la Direction générale de la marine marchande a activé le Plan maritime national en situation 2 à partir de 22H45 GMT mercredi "afin de coordonner la réponse à l'accident et d'évaluer ses éventuelles conséquences environnementales", selon le gouvernement.

"Si l'on compare avec le Prestige, dont tout le monde se souvient, celui-ci transportait 77.000 tonnes de pétrole. Dans le cas présent, nous parlons d'environ 10 % de la cargaison du Prestige", a rappelé sur la radio Cadena SER Emilio Rodríguez Díaz, professeur du master de sécurité maritime de l'Université de Cadix.

Double coque

Le naufrage en novembre 2002 de ce pétrolier battant pavillon des Bahamas avait entraîné le déversement de quelque 63.000 tonnes de fioul sur les côtes du nord-ouest de l'Espagne, du Portugal et dans le golfe de Gascogne.

A titre préventif, le Plan national de protection du littoral contre la pollution marine a également été déclenché pour anticiper une éventuelle pollution sur les côtes et préparer les interventions nécessaires. Mais "cette mesure ne signifie pas qu'une pollution du littoral a été constatée", ont insisté les autorités jeudi matin.

Une reconnaissance aérienne et des images satellitaires, notamment demandées au système européen Copernicus, devraient permettre de détecter d'éventuelles traces de pollution dans cette zone très touristique au cours des heures et des jours à venir.

"Il s'agit d'un navire à double coque. Construit en Turquie en 2019, il devait respecter l'annexe I de la convention MARPOL, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qui impose cette configuration aux pétroliers de plus de 5.000 tonnes", a encore souligné Emilio Rodríguez Díaz.

"On peut voir cela comme une sorte de +coussin+ de protection. Sans être un véritable coussin, cette structure intermédiaire sert à empêcher que la cargaison, qui est dans ce type de navire, ne s'échappe vers l'extérieur", a-t-il conclu.