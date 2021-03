L'Espagne légalise l'euthanasie

Des personnes tiennent des pancartes sur lesquelles on peut lire "Pouvoir choisir de mourir sans souffrir" et "Je décide quand et comment mourir", lors d'une manifestation en faveur d'une loi légalisant l'euthanasie à Madrid, le 18 mars 2021 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Le parlement espagnol a approuvé définitivement jeudi la légalisation de l'euthanasie, faisant de l'Espagne l'un des rares pays au monde permettant à un patient atteint d'une maladie incurable de mourir pour mettre fin à ses souffrances.

Cette loi, qui doit entrer en vigueur en juin, a été adoptée, grâce notamment aux voix de la gauche et du centre, par une large majorité de 202 députés sur 350, une partie de l'hémicycle se levant et applaudissant longuement à l'annonce du décompte.

141 députés de droite et d'extrême droite ont voté contre, tandis que 2 se sont abstenus.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui avait fait de cette loi une priorité, s'en est réjoui, qualifiant l'Espagne dans un tweet de "pays plus humain, plus juste et plus libre".

"Grâce à toutes les personnes qui ont combattu sans relâche pour que le droit à mourir dignement soit reconnu en Espagne", cette loi "devient enfin une réalité", a-t-il ajouté.

L'Espagne devient ainsi le quatrième pays européen à dépénaliser l'euthanasie, après les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.

Le parlement portugais a également voté fin janvier une loi légalisant l'euthanasie, mais la Cour constitutionnelle a retoqué lundi le texte, qui va être renvoyé aux députés.

La loi espagnole autorise aussi bien l'euthanasie - c'est à dire lorsque le soignant provoque la mort du patient - que le suicide médicalement assisté - lorsque le patient prend lui-même la dose de produit prescrite pour se donner la mort.

- Strictes conditions -

Elle prévoit que toute personne ayant "une maladie grave et incurable" ou des douleurs "chroniques le plaçant dans une situation d'incapacité" puisse demander l'aide du corps médical pour mourir et s'éviter ainsi "une souffrance intolérable".

Les différentes législations autour de l'euthanasie dans les pays européens ( AFP / )

Des conditions strictes encadrent toutefois la démarche: la personne, espagnole ou résidant dans le pays, doit ainsi être "capable et consciente" lorsqu'elle fait la demande, qui doit être formulée par écrit "sans pression extérieure" et renouvelée quinze jours plus tard.

Le médecin pourra toujours rejeter cette demande s'il estime que ces critères ne sont pas remplis ou faire valoir "son objection de conscience". En outre, elle devra être approuvée par un autre médecin et recevoir le feu vert d'une commission d'évaluation.

L'adoption de cette loi intervient après plusieurs cas emblématiques dans le pays au cours des dernières décennies, dont celui de Ramón Sampedro, un homme tétraplégique incarné à l'écran par Javier Bardem dans le film oscarisé "Mar adentro".

C'est une victoire "pour les gens qui pourront en bénéficier", et aussi "pour Ramón", s'est félicité auprès de l'AFP Ramona Maneiro, l'amie de M. Sampedro qui l'a aidé à mourir en 1998.

- "Homicide" -

Vent debout contre cette réforme, l'Eglise catholique espagnole a comparé l'euthanasie à "une forme d'homicide" tandis que le parti d'extrême droite Vox a annoncé qu'il déposerait un recours devant le Tribunal constitutionnel.

Un manifestant s'oppose à une loi légalisant l'euthanasie, à Madrid, en Espagne, le 18 mars 2021 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Déguisés en faucheuses noires pour certains et déployant une banderole contre le "gouvernement de la mort", au son de tambours funèbres, une centaine d'opposants à la loi ont manifesté jeudi devant les portes de la Chambre des députés.

Cette loi "viole le droit à la vie, sans lequel aucun autre n'existe", a dénoncé l'un de ces militants, Alexander Cuevas, 21 ans.

Polonia Castellanos, porte-parole de l'Association espagnole des avocats chrétiens, a, elle, déploré un "jour triste (...) ne laissant aucune liberté à ceux qui souffrent et que l'on pousse à choisir la solution la plus rapide: la mort".

Une dizaine de militants pro-euthanasie se sont réunis au même endroit peu de temps avant, comme Asun Gomez Bueno, dont le mari atteint de sclérose en plaque est mort à 50 ans après des années de souffrance.

Saluant un "jour très heureux", elle a regretté qu'on l'ait "traitée d'assassine" car elle avait voulu "aider (son) mari à arrêter de souffrir".

Depuis que l'euthanasie a surgi dans le débat public, plusieurs cas retentissants ont défrayé la chronique en Espagne. L'un des plus récents est celui d'Ángel Hernández, arrêté en 2019 pour avoir aidé sa femme atteinte de sclérose en plaques à mourir, et qui attend d'être jugé.

tpe-du-mig/mg/mr