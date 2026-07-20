L'Espagne et l'Argentine se poussent en prolongation
On ne s’imaginait pas autant lutter contre le sommeil. Au terme de 90 minutes d’ennui puis une fin de match plus animée, ni Espagnols ni Argentins n’ont su se départager dans cette finale, où le fait d’avoir 30 minutes supplémentaires s’apparentait davantage à un supplice qu’à une partie de plaisir avant ce temps additionnel complètement irrespirable.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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