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L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 22:41

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L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite

L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite

Tchéquie 0-2 Espagne

But : Álex Baena (S.P., 39 e ) et Pubill (90 e +1) pour la Roja

Expulsion : Krejčí (79 e ) pour la Tchéquie.

UL pour SOFOOT.com

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