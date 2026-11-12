L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite
Tchéquie 0-2 Espagne
But : Álex Baena (S.P., 39 e ) et Pubill (90 e +1) pour la Roja
Expulsion : Krejčí (79 e ) pour la Tchéquie. …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite
But : Álex Baena (S.P., 39 e ) et Pubill (90 e +1) pour la Roja
Expulsion : Krejčí (79 e ) pour la Tchéquie. …
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Petit accroc à San Siro. Battue en Italie ce jeudi soir (1-3), la France n’a remporté aucun des deux derniers matches lors desquels elle a ouvert le score , après le match aller contre la même Italie (1-1 en octobre dernier). Pourtant, les Bleus avaient ouvert ... Lire la suite
Jacquet sans mordant. Oups : la France s’est prise les pieds dans le tapis en Italie (1-3). Zinédine Zidane a perdu son premier match comme sélectionneur des Bleus, ce qui n’a pas trop plu à Jérémy Jacquet. Au micro du diffuseur, le défenseur de Liverpool est revenu ... Lire la suite
Soirée à oublier pour les Bleus. L'équipe de France, privée de nombreux cadres dont le capitaine Kylian Mbappé, a concédé en Italie une lourde défaite (3-1), sa première depuis la nomination de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur, jeudi à Milan, et devra ... Lire la suite
Pour la première fois de l'ère Zinédine Zidane, l'équipe de France a perdu un match qu'elle avait pris par le bon bout à San Siro, mais qu'elle a laissé filer au profit d'une Italie revenue plus forte (3-1). Les Bleus devront aller chercher un point, au moins, ... Lire la suite
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