information fournie par So Foot • 12/11/2026 à 22:41

L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite

L'Espagne enchaîne un 43e match sans défaite

Tchéquie 0-2 Espagne

But : Álex Baena (S.P., 39 e ) et Pubill (90 e +1) pour la Roja

Expulsion : Krejčí (79 e ) pour la Tchéquie. …

UL pour SOFOOT.com