L'Espagne en finale après sa victoire contre la Slovénie par Hugo Chalmin (iDalgo) Sans grande surprise, l'Espagne s'est imposé vendredi lors de la demi-finale l'opposant à la Slovénie. Avec cette victoire 34-32, la formation hispanique a décroché son billet pour la finale de l'Euro 2020. Et le suspense aura été de courte durée dans cette rencontre. Dès la 19ème minute, les hommes de Jordi Ribera prennent 3 points d'avance. Ils rentrent même aux vestiaires en menant 20-15. Et malgré un retour en fin de match des Slovènes, les tenants du titre assurent pour décrocher ce succès. Direction la finale pour les Espagnols où ils affronteront la Croatie dimanche. À noter que les deux équipes se sont déjà croisées lors de cette compétition. Ces dernières se sont quittées sur le score de 22-22 à l'occasion de leur dernier match de phases de poule.

