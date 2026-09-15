L’Espagne devrait prolonger Luis de la Fuente

On ne troque pas un entraîneur qui fait gagner. Luis de la Fuente a tout raflé… ou presque , depuis qu’il s’est posé sur le banc espagnol. Raison pour laquelle la fédé espagnole a décidé, d’après The Athletic, de prolonger son amiral jusqu’en 2030 .

Un quasi sans faute

Depuis son arrivée en janvier 2023 à la tête de la Roja , Luis de la Fuente a redonné de l’élan à une sélection espagnole morose depuis plus de dix ans, et ce dernier sacre européen acquis en 2012. En 2023, le coach commence sa mission en remportant la Ligue des nations . L’année suivante, il enchaîne (plus que) bien en gagnant l’Euro . Un an plus tard, il échoue en finale de Ligue des nations face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Finalement, celui qui a coaché toutes les catégories de jeune du pays est allé chercher le graal : la Coupe du monde .…

AC pour SOFOOT.com