L’Espagne devrait prolonger Luis de la Fuente
On ne troque pas un entraîneur qui fait gagner. Luis de la Fuente a tout raflé… ou presque , depuis qu’il s’est posé sur le banc espagnol. Raison pour laquelle la fédé espagnole a décidé, d’après The Athletic, de prolonger son amiral jusqu’en 2030 .
Un quasi sans faute
Depuis son arrivée en janvier 2023 à la tête de la Roja , Luis de la Fuente a redonné de l’élan à une sélection espagnole morose depuis plus de dix ans, et ce dernier sacre européen acquis en 2012. En 2023, le coach commence sa mission en remportant la Ligue des nations . L’année suivante, il enchaîne (plus que) bien en gagnant l’Euro . Un an plus tard, il échoue en finale de Ligue des nations face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Finalement, celui qui a coaché toutes les catégories de jeune du pays est allé chercher le graal : la Coupe du monde .…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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