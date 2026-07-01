L’Espagne de Yamal, une liberté de penser et de jouer

L’Espagne n’a pas impressionné son monde en phase de groupes ? Rien de grave, elle monte tranquillement en puissance, tout comme Lamine Yamal, qui commence à balancer quelques punchlines avant de faire danser les défenses adverses.

Le monde se divise en deux catégories : ceux qui n’ont pas peur de la pression et ceux qui l’évitent. Le bal de conférences de presse et autres interviews durant une grande compétition (de foot, mais pas seulement) révèle que derrière leurs airs braves, les sportifs font bien souvent partie de la deuxième caste. Celle des froussards. Tendez-leur un micro et ils vous garantiront sans sourciller que la mouche peut manger le lion, qu’une Twingo a une chance de dépasser la Ferrari et que David est aussi fort que Goliath. Dans ce cortège de faux-semblants, Lamine Yamal s’impose encore et toujours comme la lumière à suivre.

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Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com