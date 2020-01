Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne conserve son titre ! Reuters • 26/01/2020 à 18:30









L'Espagne conserve son titre ! par Samuel Martin (iDalgo) Tenants du titre après leur sacre lors des championnats d'Europe 2018, les Espagnols récidivent en s'imposant en finale contre la Croatie (22-20). À Zagreb, les Croates ne sont pas parvenus à vaincre la Roja. Pourtant tout avait bien débuté lors des 20 premières minutes avec un avantage au score notable (+3). Cette bonne entame s'est stoppée à l'entrée de Gonzalo Perez de Vargas. Le portier espagnol réalise une fin de première période impressionnante en causant une disette offensive de 11 minutes à ses adversaires pour permettre à son équipe de mener à la pause (12-11). L'Espagne prendra même 4 buts d'avance en début de second acte avant de voir cet écart fondre à 15 minutes du terme. La fin de match sera tendue et les défenses prendront le dessus mais la solution viendra de Dujshebaev à 30 secondes de la fin qui d'un magnifique but de la main gauche empêchera le pays hôte de revenir. L'Espagne obtient donc son ticket pour les Jeux Olympiques alors que l'Equipe de France éliminée au premier tour devra disputer un tournoi qualificatif.

