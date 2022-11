L'Espagne colle un sept au Costa Rica

L'énorme carton. Dans un fauteuil devant une faible opposition, la Roja est facilement entrée dans sa Coupe du monde face au Costa Rica (7-0). Pedri et Gavi ont régalé. Navas s'est bien planté.

Espagne 7-0 Costa Rica

Pedri-Gavi, c'est donc ça le bonheur ?

Navas, le (gros) flop

Un festival. L'Espagne n'est pas tombée dans un piège. Quelques minutes après la secousse provoquée par le renversement du Japon face à l'Allemagne , et au lendemain du tremblement de terre saoudien devant l'Argentine , la Roja s'est offert des débuts en toute sérénité. Dans son style, à base d'une possession très imposante, l'Espagne a très vite fait mal. Tout ce que n'ont pas su faire Allemands et Argentins. En trente minutes, le Costa Rica avait déjà compris. Au final, le voilà humilié en mondovision.Il faudra attendre pour un jugement définitif, mais une Roja qui allie technique et efficacité pourra rapidement faire peur. Regardez le contrôle soyeux de Dani Olmo pour se retourner en pleine surface et ajuster Keylor Navas (1-0, 11). N'essayez pas ça chez vous. Le côté insupportable de certaines phases de possession parfois trop lentes était très rare. Une de ses conservations aboutissait au 2-0 (21) : Sergio Busquets alertait Jordi Alba. Marco Asensio doublait la mise. A la base de chaque progression ou chaque attaque, un duo Pedri-Gavi inspiré. Beaucoup trop libres, les deux pépites du Barça ont déroulé leur football. Vision de jeu, transmissions précises et même un but pour Gavi (5-0, 74). À croire que le Costa Rica n'avait pas préparé son match..."On vient pour gagner des matches et êtres forts", promettait Keylor Navas dans les colonnes de L'Equipe ce matin. On a vu... Pour son premier match officiel… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com