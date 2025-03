L'Espagne a ramené son déficit public sous la barre symbolique des 3% du PIB en 2024

information fournie par AFP • 27.03.2025 • 13:11 •

Un tribunal algérien a condamné jeudi à cinq ans de prison ferme l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis novembre et au coeur de la plus grave crise diplomatique entre Paris et Alger depuis des décennies. Le tribunal correctionnel ... Lire la suite