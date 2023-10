L'équipementier automobile Forvia croît au 3T, malgré la grève aux Etats-Unis

L'équipementier automobile Forvia a vu ses ventes augmenter de 2,5% au troisième trimestre, mais il commence désormais à sentir les effets de la grève aux États-Unis et lance un nouveau programme de cessions d'actifs pour réduire sa dette, a-t-il annoncé vendredi.

Le groupe, qui rassemble Faurecia, ex-filiale de Peugeot-Citroën, et l'Allemand Hella, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,53 milliards d'euros, conformément au consensus des analystes interrogés par Bloomberg (6,52 milliards d'euros).

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,2% en Europe, où le septième équipementier mondial réalise presque la moitié de ses ventes. Il a en revanche légèrement baissé en Asie (-0,5%) et aux Amériques (-1,2%), principalement à cause d'effets de change négatifs.

"Dans un environnement qui demeure volatile et caractérisé par de nouveaux risques, dont l'évolution de la grève de l'UAW aux Etats-Unis, le groupe a maintenu une forte croissance organique (à données comparables, NDLR)", de 10,7%, a vanté dans le communiqué son directeur général Patrick Koller, confirmant les objectifs financiers de 2023.

Cette grève, débutée le 15 septembre à l'appel du syndicat United Auto Workers (UAW) pour revendiquer de meilleures conditions salariales, mobilise près de 34.000 employés de trois gros constructeurs (Ford, General Motors et Stellantis), sur six usines et 38 sites de distribution.

Forvia, qui fournit sièges, planches de bord, électronique, éclairage, ou encore systèmes de dépollution aux constructeurs, affirme que cette grève "a eu un impact très limité sur le troisième trimestre 2023 (environ 6 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires)".

Pour octobre cependant, l'impact négatif sur le chiffre d'affaires s'élève "à 55 millions d'euros, sur un total d'environ 600 millions (dont environ 300 millions d'euros avec Ford, GM et Stellantis)" en Amérique du Nord.

"Au-delà du mois d'octobre, les risques, qui dépendront de l'évolution de la grève, ne peuvent pas être évalués à ce stade", indique le groupe, précisant cependant avoir "déjà mis en place des mesures" permettant "de réagir rapidement à toute éventuelle intensification" et "d'atténuer autant que possible l'impact sur la rentabilité".

Par ailleurs, Forvia, qui revendique 157.000 salariés dans 43 pays, a annoncé avoir mené à bien "au cours du trimestre" son programme de cession d'actifs d'un milliard d'euros, "avec la clôture des trois transactions restantes".

"Dans un contexte d'inflation persistante et de taux d'intérêt élevés, nous annonçons aujourd'hui le lancement d'un programme de cession supplémentaire d'un milliard d'euros afin d'accélérer la réduction de la dette", a annoncé Patrick Koller.

La cession récemment annoncée par Hella de sa participation de 50% dans BHTC constitue "la première transaction de ce nouveau programme", est-il précisé dans le communiqué.