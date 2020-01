L'équipe type du week-end du 26 janvier 2020

RIP Robert Rensenbrink, Kobe Bryant et les Turinois qui se sont fait dévorer par l'Atalanta.

Gardien

Défenseurs

[RESUME] Bundesliga Avec notamment un superbe but de Almamy Touré, l'Eintracht Francfort fait tomber Leipzig ! C'est le premier match sans marquer pour le RasenBallsport cette saison en Bundesliga...https://t.co/bgVDAJSzfZ -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 25, 2020

Kobe Bryant ou l'amour du soccer

Le gardien du Barça a stoppé un penalty de Maxi Gómez et multiplié les arrêts sur sa ligne. En vain, Valence a fini par trouer la murailleavec un but... contre son camp d'Alba. L'histoire se souviendra de cet Allemand qui a fait de la résistance.C'est pas une Nacho ! C'est pas une Pavard non plus ! C'EST UNE TOURÉ !!! L'international espoirs tricolore a sorti une frapasse de papa sous les couleurs de l'Eintracht.Petit Angelino parti trop tôt.Qui était à l'affût pour transformer la dinguerie de Pau López, le gardien de la Roma, en but gag de l'année ? Le défenseur central de la Lazio. C'était peu après une sortie complètement foirée de son coéquipier Strakosha. Score final : 1-1 dans le derby romain. On parle évidemment des boulettes de gardiens.Le coup de casque à la 78