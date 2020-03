So Foot • 23/03/2020 à 06:00

L'équipe type du week-end du 22 mars 2020

La paire Paolo Maldini et Mamie Alma en charnière centrale, un Lewandowski généreux en attaque et même un requin en pleine forme : c'est l'équipe type du week-end, et elle est aussi forte qu'en temps normal.

Gardien

Défenseurs

À la suite de la suspension du championnat de Suisse, le président du FC Sion a proposé de mettre ses joueurs au chômage partiel (c'est-à-dire qu'ils touchent 80% de leur salaire avec un plafond à 12 500 francs suisses, soit environ 11 700 euros). Une dizaine ont refusé. Alors, Constantin a fait ses calculs : ", a-t-il expliqué dans les colonnes dece samedi.Vendredi dernier, cinq millions de masques chirurgicaux ont été distribués dans les hôpitaux en Belgique. C'est ce qu'a annoncé le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block. Sauf que... ces masques ne sont pas les bons ! Les médecins et les infirmiers ont besoin de masques dotés d'une coque de protection respiratoire, dits FFP2 ou FFP3. De là à dire qu'ils ont le seum...Elle a 95 ans, elle vient de la région de Modène, en Émilie-Romagne, et elle a vaincu le coronavirus. "" est sortie de l'hôpital ce vendredi, les pouces en l'air et en bonne santé. Après avoir vu de son vivant lesremporter quatre fois la Coupe du Monde de football, l'Italienne, de retour dans son village de Fanano, va pouvoir se broder une cinquième étoile sur son maillot.