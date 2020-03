L'équipe type du week-end du 2 mars 2020

Des triplés, des CSC, des boulettes de gardien, un virus qui prend de la place, un latéral double buteur, des milieux monstrueux, un but irlandais magnifique, un milliardaire allemand : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Défenseurs

L'Atalanta dépouille Lecce

C'est un classique des CSC : le bras roulé du gardien qui se termine en but gag. C'est arrivé au portier grenoblois, ce vendredi soir à Caen. Un grand moment de solitude, pour Maubleu. Et le pire, c'est que le ballon n'a sûrement pas complètement franchi la ligne.Le timing du saut est parfait, le coup de tête est placé idéalement au ras du poteau... sauf que c'est dans ses propres cages. Un but annonciateur du calvaire subi par Lecce, face à l'Atalanta : défaite 7-2 à la maison !Cinq matchs de Serie A, dont le choc Juventus-Inter, ont été reportés à cause de l'épidémie de coronavirus qui se propage en Italie. Et pour cause : en un week-end, le nombre de cas positifs a doublé de l'autre côté des Alpes.Le match Hoffenheim-Bayern Munich (0-6) a été interrompu deux fois et, d'un commun accord, les joueurs des deux équipes ont laissé filer le chrono sans jouer lors des treize dernières minutes. La raison de tout ça ? Une banderole sortie par des supporters bavarois qui insultait la mère de Dietmar Hopp, le propriétaire d'Hoffenheim. On aurait aimé voir ces réactions il y a deux semaines, à Guimarães.