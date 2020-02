L'équipe type du week-end du 2 février 2020

Du tennis, de la politique, de la littérature... Beaucoup de domaines prennent de l'importance, dans le onze des derniers jours. Avec, quand même, une bonne place accordée au football. Pour le meilleur, et pour le pire.

Gardien

Acorta distancias el Hull City por este fallo de David Raya pic.twitter.com/dzQuDmyW7I -- Jose García (@JoseRbb_86) February 1, 2020

Défenseurs

Vidéo

Les portiers anglais n'ont pas le monopole de la bourde. La preuve avec l'Espagnol, auteur d'une belle cagade contre Hull City. Et ça fait but, évidemment.17tournoi majeur dans la poche, huitième Open d'Australie dans le slip.Boom, un doublé pour éviter la défaite aux. Contre Leicester, en plus. Un coup de pied arrêté constitue une occasion de but, combien de fois faut-il le répéter ?Boom, un doublé pour lancer le come-back des. Contre Watford, soit, mais en trois minutes chrono. Un corner constitue une occasion de but, combien de fois faut-il le répéter ?