So Foot • 18/11/2019 à 06:00

L'équipe type du week-end du 17 novembre

Une trêve internationale, et alors ? Largement suffisant pour voir du beau spectacle. Surtout quand les clubs amateurs, les retraités ou les autres sportifs s'y mettent. Pas de panique, les attaquants sont toujours là. La Coupe de France et l'Espagne aussi.

Gardien

Vidéo

Défenseurs

Primera e histórica huelga en el fútbol femenino español.??? https://t.co/82G8t6mrXL#HuelgaPorLaIgualdad#ConvenioFemeninoYa ?? pic.twitter.com/KP8G1IRyPr -- AFE (@afefutbol) November 15, 2019

Plutôt l'affront que la forme, n'est-ce pas ?C'est la lutte finale pour Mesdames, qui considèrent ne pas être suffisamment payées et qui ont donc déclenché une grève illimitée dans leur championnat. Urgence, urgence.La statistique du week-end, elle est pour lui. Et pas n'importe laquelle, puisque l'homme de 39 piges a battu un record de longévité bien particulier : 22 années et 148 jours se sont en effet écoulés Lire la suite de l'article sur SoFoot.com