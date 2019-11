L'équipe type du week-end du 10 novembre 2019

Des artistes, des coups d'épaule et des mines sous la barre : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Défenseurs

Liverpool assomme City

Si l'inattendu Borussia est en tête de la Bundesliga, il le doit en partie à son gardien suisse, qui a encore réalisé un grand match face au Werder (3-1). Avec, en prime, un penalty stoppé.Quelle délicieuse ouverture pour Robertson à l'origine du deuxième but desface à City. Mais le plus beau, c'est encore d'avoir rendu fou Pep Guardiola avec ses deux mains dans la surface non sifflées. "Comment créer un pugilat à la 95minute ? En balançant un gros coup d'épaule à l'entraîneur adverse. Tous les rageux en ont rêvé, David Abraham l'a fait.La scène s'est déroulée lors du choc du championnat d'Ukraine entre le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev. Victime de cris racistes de la part de certains supporters dans le secteur visiteurs, le Brésilien s'est tourné vers la tribune en faisant un doigt d'honneur avant de shooter un ballon de rage. Le match a été interrompu quelques minutes et Taison a été sanctionné d'un carton rouge. Terrible Lire la suite de l'article sur SoFoot.com