L'équipe type du week-end

Le foot se fait encore timide mais le monde continue de tourner. Ça donne un effectif de winners et d'imposteurs. Avec forcément, de belles associations.

Gardien

Les notes de l'épisode 14 de Koh Lanta

Défenseurs

Un Bayern pas avare de Pavard

[?VIDEO - ?BUT] ?? #Bundesliga? Perte du ballon de Jean-Clair Todibo ? GOLAZO imparable de Leonardo Bittencourt !!! ??? Le Werder ouvre le score avec la manière sur la pelouse de Schalke ?? pic.twitter.com/Ps9Sysr86u -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 30, 2020

: En attendant le retour de la Ligue 2, l'identité du patron du vendredi soir ne fait plus de doute. Et cette semaine, le chauffeur de maître a donné une leçon sans GPS.Un CSC provoqué, un coup de casque sur corner, une taule infligée à Düsseldorf (5-0) et un Bayern qui s'envole un peu plus vers un huitièmede rang, grâce à son latéral. Pavard comme une pie.: Pas de Håland à se farcir ce week-end, mais un milieu de terrain brêmois face à qui tricoter ne s'est pas révélé être la meilleure des idées. Ça n'est pas de bol de tomber sur le pied gauche de Leonardo Bittencourt, non plus.