L'équipe type du coronavirus

Pas de bol pour ces joueurs, qui doivent subir l'actualité encore plus que les autres en raison de leurs noms tendancieux. Parmi eux, des titulaires qui se sont imposés sans trop de difficultés et quelques motifs d'espoir dans cette période compliquée.

Gardien

Défenseurs

Milieux

Comme beaucoup de départements de l'Hexagone, la Manche a été touchée. Mais le club du CSC a adopté les bons réflexes, en toussant dedans et en isolant ses membres. Enfin, si l'on en croit son blase...Pas étonnant de découvrir qu'il a évolué toute sa carrière en Italie, notamment du côté de Sassuolo et Cesena. À chaque fois qu'on le pensait mort, il a réussi à donner un joli second souffle à sa carrière et à se relancer. Avec son gros volume de jeu, il parvient sans problème à asphyxier les attaques adverses et à boucher son couloir avec brio.Rassurez-vous, Grippo n'est pas espagnol, mais bien suisse. En revanche, cela fait quatre saisons consécutives que ce stoppeur sévit en Espagne.Le défenseur central est bien parvenu à se fondre dans le collectif de son club bolivien de San José, où il a officié cinq saisons. Le dépassement de fonction ? Sa tasse de thé. Il prend un malin plaisir à aller au contact, et à se frotter à ses adversaires.Un minuscule club paumé dans unautrichien. Un petit coin de paradis certes, mais où il ne fait pourtant pas bon vivre puisque la formation fondée en 2007 a mis la clé sous la porte en 2010... et reste depuis cloîtrée derrière.La star de l'équipe, le dynamiteur. Celui qui a permis l'union et la force de ce onze. Quand il a le cuir au bout du pied, les pires folies peuvent se réaliser. Véritable capitaine courage Lire la suite de l'article sur SoFoot.com