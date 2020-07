L'équipe type du 14 juillet

Le 14 juillet, c'est la fête nationale française commémorant la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. C'est aussi l'occasion de faire une belle équipe-type.

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Le 14 juillet, c'est le jour du feu d'artifice, mais c'est aussi, et surtout, le jour où chacun peut s'amuser à faire exploser des pétards dans la rue, en toute impunité. Bon, en revanche, s'appeler Petar et être gardien de but, c'est assurément une provocation envers les attaquants adverses...Professionnel depuis treize ans, l'international haïtien est passé par la République tchèque, la Pologne et Chypre. Un quart de gloire de gloire sur le sol français serait largement mérité pour le natif de Bondy. Le génie français, le vrai, a 30 ans.Cette fête nationao est avant tout une célébraçao militao, avec un défilao des troupes sur les Champs Eliseu avec le Présidao de la République.Complément idéal d'Eliseu en charnière centrale, même si le risque de laisser un boulevard (enfin une avenue) aux attaquants adverses est assez élevé.Chaque 14 juillet, c'est le traditionnel défilé militaire sur les Champs Elysées. Ou plutôt, les Champs Eliseu, comme ils seront renommés pendant une année, après que Eliseu a signé une pige de deux mois au PSG, et a marqué le seul but de la finale de C1, contre le Bayern.Joueur amateur, il évoluait en 2015 au Stade Mayennais. Selon son coach, il était alors "". De là à monter jusqu'à la capitale pour prendre la place de la Bastille, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt, qu'un gros embouteillage.