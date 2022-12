L'équipe type des quarts de la Coupe du monde 2022

On aurait pu mettre le 11 du Maroc, mais il fallait bien satisfaire tout le monde. Voici l'équipe-type de ces quarts de finale.

Gardien de but

Défenseurs

Milieux de terrain

: Cela aurait pu être Martinez. Ou Bounou. Ou Lloris. En fait, les quatre gardiens des quatre nations qualifiées ont joué un rôle colossal dans ces quarts de finale, entre tirs au but arrêtés et parades monstrueuses. Le choix s'est finalement porté sur Livaković, parce qu'il est le seul à avoir cumulé les deux : des grosses parades pendant le match face au Brésil, et un arrêt décisif dans la séance de t.a.b.Même lui ne comprend toujours pas comme il s'est retrouvé là, en face à face avec le gardien néerlandais, alors qu'il n'avait rien demandé à personne. Avant la magie de Noël, la magie de Lionel.Il a logé Gonçalo Ramos dans la poche de son short et empêché le ballon de se rendre chez le voisin portugais en le repoussant à chaque fois d'un coup de tête.Son nom commence par un U, comme Umtiti. Il est défenseur central, comme Umtiti. Il est monstrueux depuis le début du Mondial, comme Umtiti. Conclusion : il va marquer sur corner lors de la demi-finale face au Maroc, et va casser la démarche dans la foulée. Les Français adorent leurs petites habitutes, ne les contrarions pas.Quand il va se retourner dans le lit ou sortir de sa douche, Kylian Mbappé aura désormais peur de tomber face à Kyle Walker qui n'a pas lâché le Français d'un crampon pendant toute la rencontre. Malheureusement pour les Anglais, si le plan anti-Mbappé a fonctionné, ce n'est pas le cas de celui anti-Griezmann et anti-Giroud.