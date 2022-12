L'équipe-type des Pelé

Que le Roi ne s'inquiète pas pour sa postérité : en 84 années, et même plus, Pelé a fait des émules jusque dans son nom. De quoi composer une dream-team qui a de la gueule, et qui dispose comme capitaine d'un homme ayant participé à la naissance du football.

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

Le seul endroit où l'Albatros prend plus de place que le Roi, c'est dans les cages. Et heureusement qu'il n'était pas footballeur contemporain, les statistiques du portier en auraient pris un coup.Lui aussi est allé faire un tour aux États-Unis, mais il a défendu les couleurs de LA Galaxy et non pas de New York Cosmos. En tout cas, les parents de Coman n'ont pas choisi le prénom de son enfant en son hommage.Pedro Miguel Cardoso Monteiro, de son nom complet. Et arrière central, de son vrai poste. Un gars qui a connu douze clubs différents (dont Southampton, et West Bromwich Albion), soit dix de plus que certains homonymes.Style, apparence, coupe de cheveux, rôle sur un terrain, parcours (Guingamp, Strasbourg et même Roumanie)… Rien, mais alors rien à voir avec le Brésilien. Si ce n'est quatre lettres.Évoluant habituellement dans l'entrejeu, le retraité dépanne ici en tant que latéral gauche. Comme pouvait le faire Michael Essien, son compatriote. Chacun ses idoles.Oui, Pelé a marqué des buts en faveur de "petits" clubs hexagonaux (Lorient, Brest et Troyes ou encore Guingamp). Et c'était il y a très peu de temps.A réussi à être titulaire au moins une fois avec l'Inter malgré un effectif disposant de Dejan Stanković, Luís Figo, Patrick Vieira ou encore Olivier Dacourt. Chacun ses exploits.