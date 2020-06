L'équipe type des papes

Ce 29 juin, jour de la Saint-Pierre, les Chrétiens fêtent le martyre du premier pape de l'histoire. Depuis sa crucifixion la tête en bas, le capitaine de l'Atlético Apôtres a vu plus de 260 souverains pontifes lui succéder à la tête de l'Église. Un nombre amplement suffisant pour constituer une solide équipe, qui évolue évidemment en 3-4-3 en croix.

Gardien de but

Défenseurs

Premier relanceur et nommé capitaine par coach Jésus qui a déclaré :(propos recueillis en conférence de presse par l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 16, verset 18). Tellement iconique qu'il a même donné son nom à la basilique où le FC Vatican joue à domicile. Gardien du temple.Quand les Huns ont envahi le Nord de l'Italie en 452, Léon Is'est déplacé en personne jusqu'à Mantoue pour négocier avec Attila et le convaincre de faire demi-tour. Ça, c'est la version officielle. En réalité, le rôle du pape a sans doute été minime, et Attila a surtout rebroussé chemin parce que ses troupes étaient malades et attaquées sur un autre front. Mais peu importe si l'histoire a été enjolivée, et même peinte par Raphaël au XVIsiècle pour flatter l'ego de l'Église. En tentant le front contre front, Léon Ia prouvé qu'il n'avait pas peur d'aller au contact.Le pape du sang, de la sueur et des larmes. Élu après un conclave qui a duré six mois et qui s'est tenu à Venise pour cause d'invasion des États pontificaux par Bonaparte, Pie VII arrive au pouvoir alors que l'Italie est en guerre et que les idées nées de la Révolution française font plus de mal que de bien à l'Église. Plongé dans le chaos de son époque et fait prisonnier par Napoléon entre 1809 et 1814, il parvient néanmoins à redonner une autorité morale et politique au Vatican. Les appuis les plus solides du vestiaire.Descendant d'une grande lignée et pape à la carrière interminable (presque 32 ans sur le trône de Saint Pierre), Pie IX a subi les soubresauts