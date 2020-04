L'équipe type des médecins du foot

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les médecins du monde entier sont en première ligne. Pour leur rendre hommage, voici la team de choc dont Hippocrate aurait sans doute rêvé. Disposée en 4-3-3 et avec une attaque 100% brésilienne, bien sûr.

Gardien

Défenseurs

Le staff de France 1998, c'est Jacquet, Lemerre, Bergeroo, Ferret. Dans cet ordre ! Médecin des Bleus (1993-2004) et de l'OL (1977-2008), le Lyonnais dégaine un palmarès long comme le bras. La montée en puissance des Bleus en cours de compètes 1998 et 2000, c'était lui. Gardien du Temple, il dégage toujours loin les soupçons de dopage :Rapide comme les grands latéraux gauches brésiliens, le physio de lade 1950 à 1974 avait subtilisé le ballon de la finale du Mondial 1958 en sprintant aux vestiaires ! Noir ébène, costaud, chauve, il demeure une légende de lade l'âge d'or (trois Coupes du monde). Après sa carrière, il soignera footballeurs et quidams à l'Instituto de Fisioterapia à São Paulo.de Chelsea vive comme Ashley Cole, elle n'était pas qu'un joli minois, mais une tronche bien faite : médecine générale à l'université de Nottingham et médecine du sport à l'université Queen Mary de Londres. Ses soins pointus et son sourire avaient requinqué desà la ramasse en route pour le titre en C1 2012. Salement virée du club par Mourinho en août 2015, elle pratique depuis en clinique au nord de Londres...Le boss axial ! Notresans frontières est LE chirurgien orthopédiste et traumatologique de la médecine sportive. En réparant les genoux de Ronaldo à trois reprises (1999, 2000 et 2008), il a contribué à la gloire du Brésilien et à celle de la médecine française. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com