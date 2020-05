L'équipe type des little Richard

Hommage à Little Richard, immense artiste musical décédé ce samedi à l'âge de 87 ans. Avec un onze rock 'n' roll, pas grand en taille et composé de quelques noms peu connus mais où le regretté n'est entouré que de plus petits que lui. Garanti sans fausse note.

Gardien

Défenseurs

Milieux de terrain

Difficile de trouver un portier qui ne fasse pas de l'ombre au capitaine, mais le Britannique aux 18 sélections avec l'Irlande du Nord était de ceux qui laissent la lumière aux stars... Dommage pour Richard Dutruel. Sûr que dans l'autre monde, l'ancien de Portsmouth a accueilli comme il se doit Little Richard.Wikipedia donne au latéral gallois de Cardiff une taille démesurée, signe supplémentaire que l'encyclopédie libre n'est pas toujours une source sûre. Car aujourd'hui, personne n'est plus grand que l'homme au brassard.Cet honnête défenseur habitué de deuxième division a jamais joué dans l'élite, que ce soit avec Rouen, Amiens ou Créteil. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'évoluer avec un roi du timing, comme ici.À tout juste 18 bougies (il les a soufflées en mars), le Marseillais devrait encore grandir et sortir de sa réserve. En avant la musique !Ex de Manchester United, éphémère international anglais (huit capes) mais déjà 35 balais et plus de contrat. Le temps passe bien trop vite, n'est-ce pas ?Les artistes apprécient-ils les renards ? Et lesaiment-ils le rock 'n' roll ? Oui, répond le Portugais.L'architecte, le king, le chef d'orchestre. Celui qui impose le tempo, celui qui donne le sourire, celui qui remplit des stades. Le plus grand Lire la suite de l'article sur SoFoot.com