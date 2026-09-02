L'équipe-type des joueurs libres et à saisir

Si le mercato estival n'a pas encore dit son dernier mot en Turquie, au Brésil et en Arabie saoudite, des gros noms du foot sont sur le carreau et au chômage technique. Y a plus qu'à les signer.

Gardien

Étienne Green

Remballez vos Sergio Rico, Jasper Cillessen, Neto et tous les gardiens libres qui ont au moins 33 piges. Étienne Green a seulement 26 ans, et pourrait encore filer un joli coup de main à n’importe quel club. L’ancien stéphanois sort d’une pige au FC Fredericia, promu en première division danoise la saison dernière. Il a débuté la saison titulaire, mais a encaissé six buts en deux matchs et passé la suite de la saison sur le banc. Sinon, pour les autres fans des clubs en Vert, il y a Patrik Carlgren.

Défenseurs

La tapisserie de Bayeux

Ballotée entre la France et l’Angleterre comme un vulgaire chiffon, la tapisserie de Bayeux réalise en cette rentrée ce que tout pensionnaire de Ligue des talents fait depuis la crise des droits télés : une belle mise en récit, quelques coups d’épée chez l’Abbé Deschamps et puis hello l’outre Manche. Pour la tapisserie, c’est un beau musée londonien, avec la fierté d’Emmanuel Macron. Pour un joueur lambda de Ligue 1, c’est direction l’Angleterre, dans l’anonymat d’un des 14 clubs de Londres. Deux ans après, une telle histoire termine chez un 16 e de finaliste de Coupe de France normand dans deux saisons. Denis Appiah, sors de ce drap.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com