L'équipe type des joueurs à suivre lors du huitième tour de Coupe de France

Avant l'entrée en lice des bolides de Ligue 1 en janvier, la Coupe de France va vivre son huitième tour ce week-end. L'occasion parfaite pour découvrir de nouvelles petites bêtes.

Gardien :

Défenseurs :

Un appel aux dons pour assurer la participation de la Martinique à la Gold Cup

Plus de 45 ans après avoir atteint les 32de finale de la Coupe de France, le Côte-Chaude Sportif (R2) accueille ce week-end Le Puy Foot 43 Auvergne, lanterne rouge de National. Et le club de Saint-Étienne pourra compter sur Schalke, héros du tour précédent après avoir arrêté deux tirs au but. Alexander Nübel a du souci à se faire.Opposé au SAS Épinal, ce fan de pêche à la ligne disputera son 300match avec l'équipe première du FC Mulhouse. Pas mal pour un joueur qui n'a jamais voulu goûter au haut niveau, ni au monde pro.Formé à l'US Alençon en tant que milieu récupérateur, Tony Ferron a ensuite reculé d'un cran pour faire parler son sens de l'anticipation. Pas étonnant quand on est le fiston du défenseur central Christophe Ferron, vainqueur de la Coupe de France avec Lorient en 2002.Avec un 32de finale contre Sedan en 2012, un 16de finale face au PSG la même année, puis un 7tour face à Brest, alors en Ligue 2, en 2014, la Coupe de France n'a plus aucun secret pour le défenseur de Sablé (N3). Autant dire que Concarneau (N1) ne l'effraie guère.Élu meilleur joueur de la Côte d'Azur à l'issue de la saison 2016-2017, le défenseur de Grasse (N2) a été buteur lors du tour précédent contre Marseille Endoume. Nul doute qu'il voudra remettre le couvert face à l'Athlético Marseille (N3) ce week-end. Karim Aklil tremble déjà.