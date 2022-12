L'équipe type des huitièmes de la Coupe du monde

Deux séances de tirs au but, deux cartons, un favori qui passe à la trappe, ces huitièmes de finale de Coupe du monde ont été riches en émotions. Et certains joueurs se sont montrés à leur avantage.

Gardien de but

Défenseurs

Milieux de terrain

Yassine Bono.Il casse le mur du son, ne se pose pas de questions et est guidé comme un aimant vers le but adverse. Willy Denzel.Il est devenu le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de Coupe du monde. Un record qui sera battu dans quatre ans quand Pepe plantera un nouveau coup de tête en huitièmes de finale à 43 ans.Il s'ennuie en défense où personne n'arrive à le mettre en danger, alors il s'est permis de monter aux avant-postes pour devenir le plus vieux joueur à faire une passe décisive en Coupe du monde depuis 1966. Et dire que les dirigeants du PSG le pensaient trop vieux en 2020...On comprend mieux pourquoi Benjamin Pavard joue dans l'axe au Bayern Munich et non dans le couloir droit de la défense.Tout le monde avait rigolé quand, en 2020, Birmingham avait décidé de retirer son numéro 22 après son transfert à Dortmund alors qu'il n'avait disputé que 44 rencontres à 16 piges. En fait, le club était visionnaire. Hey Jude.En 2018, il avait refusé d'être réserviste, car il savait qu'il devait être titulaire dans cette équipe de France. L'histoire ne lui a pas donné tort. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com